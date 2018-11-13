13 Ноября 2018
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Религия В бывшем СССР Украина

Разрыв с Фанаром и никаких "автокефалий": Собор епископов УПЦ принял ряд решений после неявки Порошенко

Собор епископов канонической УПЦ не собирается встречаться с украинским президентом Петром Порошенко нигде, кроме как на церковной территории. Об этом говорится в заявлении Собора, принятом после того, как Порошенко отказался приезжать на встречу, о которой просил сам, с епископатом канонической УПЦ в Киево-Печерской Лавре, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. Также был принят ряд важных решений.

Как сообщало Накануне.RU, встреча была запланирована по инициативе Порошенко, и на ней планировалось склонить часть архиереев УПЦ к уходу в "незалежную церковь". Порошенко настаивал на собрании епископов в "Украинском доме", но митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий настоял, чтобы встреча состоялась в Лавре.

Журналист Дмитрий Скворцов отмечал, что в УПЦ намеренно допустили утечку в СМИ, чтобы осведомить всех верующих о готовящейся встрече, о конфиденциальности которой просил Порошенко.

"Мы собирались послушать, что хочет Порошенко от нас, и каким он видит дальнейшее развитие событий. Однако он не соизволил явиться на встречу, в которой ранее так был заинтересован", - сказал источник "Страны" в Лавре.

В последний момент от главы администрации президента Игоря Райнина поступило письмо приехать на то же время в "Украинский дом". Порошенко позвонил митрополиту Онуфрию и как ни в чем не бывало пригласил иерархов приехать на встречу в "Украинский дом" и поинтересовался, по какой причине архиереи к нему не едут, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Онуфрий сказал, что поскольку вопросы встречи должны были касаться церковной темы, а не государственной, то и встретиться закономерно будет на территории Церкви, как и договаривались. Порошенко же предложение отклонил.

В Лавре состоялось заседание Священного Синода и Собора епископов УПЦ, и было принято решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который, как сказано, грубо вторгся на территорию УПЦ и присоединился к расколу.

Решение Синода Константинопольского патриархата от 11 октября по украинскому церковному вопросу признано недействительным и не имеющим никакой канонической силы, так как "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным и навязанным извне".

Также принято заявление Собора. УПЦ выразила готовность к встрече с Порошенко, но только на церковной территории, поскольку обсуждать планируется именно церковные вопросы. Собор выступил против вмешательства государственных, политических и других внешних сил, а также против любых попыток изменить название УПЦ. По этим причинам участие канонической Церкви в процессе создания "незалежной автокефальной церкви" признано невозможным.

Митрополит Онуфрий заявил, что "Церковь хотят сделать политическим орудием, с помощью которого можно было бы достичь своих земных целей".

Отметим, что свою поддержку канонической Церкви и митрополиту Онуфрию уже подтвердило духовенство множества епархий: Сумской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской. Аналогичные настроения в Донецкой епархии.

Что касается той встречи, которую пытался организовать Порошенко в "Украинском доме", то на нее приехал только скандально известный митрополит Александр (Драбинко), но после короткого разговора с охраной его автомобиль уехал. Больше никого из канонической УПЦ журналисты не заметили, сообщfет СПЖ.

Таким образом, УПЦ выразила окончательную позицию, что не собирается объединяться в "незалежную церковь" с раскольниками, принятыми в общение Константинопольским патриархатом (Архиерейский Собор является высшим органом управления Церковью, который выносит окончательные решения). Между тем условием объявления "автокефалии", поставленным Петру Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, является то, чтобы в раскол ушли как можно больше архиереев. В данный момент можно констатировать, что процесс создания "незалежной церкви" остановился.

Напомним, Варфломей принял в общение украинских раскольников, но так и не признал их "церкви", о чем заявил архиепископ Иов Геча.

УПЦ, епископат, собор епископов(2018)|Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Собор епископов УПЦ

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Разрыв с Фанаром и никаких "автокефалий": Собор епископов УПЦ принял ряд решений после неявки Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, УПЦ, церковь



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