В ходе внеочередной сессии ЗСК депутаты поддержали 21 федеральный законопроект

Состоялась внеочередная 90-я сессия ЗСК, которая прошла в форме заочного голосования. Кубанские парламентарии приняли два постановления: «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» и «Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов».

Было рассмотрено 23 законопроекта, 21 депутаты поддержали. В числе одобренных поправки в Градостроительный, Земельный, Лесной, Жилищный кодексы Российской Федерации, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Также положительное заключение получили предлагаемые изменения в федеральные законы о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, об актах гражданского состояния, о безопасности дорожного движения, о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, об образовании, об ответственном обращении с животными, о ветеринарии, об основах туристской деятельности, о промышленной политике, об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, о недрах.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал итоги внеочередной сессии.

«Считаю, что в реалиях сегодняшнего дня как никогда актуально совершенствование законодательства, касающегося сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. И в этом отношении очень важна инициатива, предусматривающая введение запрета на распространение информации, отрицающей или оправдывающей факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. На Кубани выстроена целая стратегия по противодействию деструктивному влиянию отдельных государств, на территории которых предпринимаются попытки возродить неонацизм, переписать нашу историю, воздействовать на молодых людей путем подмены понятий. Так, в октябре в регионе состоялись Кирилло-Мефодиевские чтения, а предварила их традиционная парламентская встреча с духовенством. Предметом диалога на этих мероприятиях стали защита молодежи от негативного информационного воздействия и сохранение в российском обществе духовно-нравственных ценностей. Также на пленарном заседании в начале этого года мы приняли краевой закон, расширяющий возможности волонтеров по сохранению исторической памяти, дополнив перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности участием в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Кубань не понаслышке знает о зверствах нацистов, поскольку оказалась в числе территорий, где машина фашистского террора по отношению к мирному населению работала в полную силу. Если данная инициатива обретет статус закона, у нас появится дополнительный инструмент для сохранения исторической правды», – считает Юрий Бурлачко.