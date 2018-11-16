Польская Церковь не признала легализацию Фанаром украинских раскольников

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви (ППЦ) не признал решение Синода Константинопольского патриархата о "восстановлении" лидеров украинских раскольничьих организаций - Михаила Денисенко (Филарета) и Николая Малетича (Макария). Об этом говорится на официальном сайте ППЦ.

"Архиерейский Собор запрещает священникам ППЦ вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого "киевского патриархата" и так называемой "автокефальной православной церкви", которые в прошлом совершили много зла", – говорится в решении Собора.

Ранее "филаретовцы" самочинно организовали на территории Польши приходы и монастырь.

Также ППЦ призвала все поместные церкви провести собор для решения украинского церковного вопроса.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Сербская Православная Церковь отказалась признавать легализацию Константинопольским патриархатом украинских раскольников.