14 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Патриарх Варфоломей заявил, что объявит "автокефалию" для Украины из-за "голодомора" и "страданий народа"

Константинопольский патриарх Варфоломей привел "голодомор" в качестве причины, по которой он собирается объявить "автокефалию" для новой "церкви" на Украине. Об этом идет речь в его послании по случаю 85-й годовщины "голодомора", текст которого приводит "Украинская православная церковь в США" - раскольническая группировка украинских эмигрантов, в 1995 году принятая в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Послание является политическим документом, в котором говорится про "голодомор" и то, что "украинский народ веками страдает от церковных проблем", поэтому Константинопольский патриархат будет "вмешиваться, так как это наша обязанность". По этой причине и решено объявить "автокефалию" для "православной церкви на Украине". При этом непонятно, что Варфоломей считает поводом для "автокефалии" - 85-летие "голодомора" или "церковные проблемы".

В документе снова использовано ложное выражение об "автокефалии" для "православной церкви". Однако каноническая Церковь выступает против этой затеи, а раскольничьи группировки "автокефалов" и "филаретовцев" не являются православными церквями и не признаны таковыми никем, в том числе самим Константинопольским патриархатом. По этой причине решение объявить "автокефалию" для не существующей "православной церкви Украины" является канонически абсурдным и политическим мотивированным.

В послании стоит дата 24 ноября 2018 года. Вероятно, готовый документ был обнародован раньше времени.

Напомним, накануне Собор епископов канонической УПЦ признал невозможным участие в проекте "незалежной церкви", а все решения Фанара по Украине - недействительными. Петр Порошенко не явился на встречу, предпочтя тайно встретиться с тремя иерархами - сторонниками "незалежной церкви".

Интересно, что администрация президента Украины так и не предоставила "Украинским новостям" запрашиваемую ими копию соглашения о сотрудничестве с Константинопольским патриархатом, которое 3 ноября подписали Порошенко и Варфоломей.

Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

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Патриарх Варфоломей заявил, что объявит "автокефалию" для Украины из-за "голодомора" и "страданий народа"

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия, Варфоломей



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