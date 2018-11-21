В Бердянске выявлен заказной характер акции "сторонников автокефалии"

У стен Бердянского епархиального управления состоялась акция "сторонников автокефалии", в ходе которой обнаружился ее заказной характер. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

К зданию пришли "активисты" с провокационными плакатами, но к ним неожиданно вышел сам правящий архиерей - архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем вместе с сотрудниками епархии. По его словам, участники акции не ожидали этого и даже "начали скручивать плакаты". Он пригласил их на чай, но они отказались и признали, что пришли только "ради картинки", так как их об этом попросили, а сами они не являются противниками Церкви.

Митингующие заявили, что ждали прихода организаторов, но те так и не явились. Архиерей переговорил с ними о церковной ситуации и убедился, что они не в курсе происходящих событий, после чего было сделано совместное фото. При этом он отметил, что "активисты" прибыли вместе с полицией и журналистами местного телеканала.

"Как выяснилось, на город был прислан такой "темник", что они должны провести эту акцию перед епархией", - сказал архиепископ.

По его мнению, городские власти симпатизируют канонической Церкви и решили провести акцию просто "для галочки", без участия радикальных элементов, поэтому в итоге все завершилось мирно.

Как сообщало Накануне.RU, председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что акции "общественности" имеют целью оказать психологическое давление на иерархов, чтобы они стали участниками "объединительного собора" раскольников. Именно такое условие - как можно большее представительство канонической УПЦ - поставил Константинопольский патриарх Варфоломей. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.