97% против "автокефалии". Запорожский митрополит обратился к депутатам облсовета

В связи с призывами на Украине местных властей к иерархам канонической УПЦ уйти в "автокефальный" раскол митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к депутатам Запорожского областного совета. Текст обнародовал официальный сайт Запорожской епархии.

"Стремясь разорвать существующую, лишь только молитвенную, связь нашей Церкви с Русской Православной Церковью, далекие от православия политики решили, что лучше ее завести в жесткую зависимость от другой иностранной структуры во главе с гражданином Турции, или, согласно идей стамбульского клирика пана Гечи, превратить в "Турецкую православную церковь на Украине", - написал иерарх.

Он подчеркивает, что автокефалия – это способ самоуправления Церкви, а не элемент государства, тем более когда за нее берутся люди вообще не православного вероисповедания.

Митрополит привел данные недавнего опроса в епархии 2,5 тыс. прихожан. Из них 97% высказались против "автокефалии", хотя в 2015 году таких было 79%. Он призвал депутатов задуматься над этими цифрами.

Как сообщало Накануне.RU, украинские власти активно вмешиваются в церковные дела. В Николаеве решили агитировать школьников за "автокефалию". В Черниговской области власть потребовала от Церкви уйти в раскол. В Житомирской области губернатор и мэр Житомира призвали поддержать "автокефалию". В других областях проходят пикеты "активистов" с аналогичным призывом. Даже профсоюз тепловиков Одессы вдруг озаботился "томосом" и подписал соответствующее письмо. А в Запорожской области власти попросили директоров детдомов свезти детей на остров Хортица для "крещения" их членом киевского "патриархата".