В УПЦ предупредили епископов о последствиях ухода в "автокефальный" раскол

Иерархи канонической УПЦ, которые нарушат решение Собора епископов и примут участие в "объединительном соборе" раскольников, подвергнутся дисциплинарному-каноническим взысканиям. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Он отметил, что решение Собора о невозможности объединяться с раскольниками обязательно для всех. Нарушение его будет означать выход из Церкви.

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской Православной Церковью, будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", - подчеркнул он.

Согласно православному догмату, Церковь единая и единственная, а потому она определяет все альтернативные ей сообщества как раскольников. Правила Вселенских Соборов устанавливают запрет на молитвы с ними.

За участие в раскольничьем собрании епископ, скорее всего, будет запрещен в служении, а при уходе в раскол - лишен священного сана и, возможно, отлучен от Церкви.

Как сообщало Накануне.RU, "объединительный собор" раскольников состоится в декабре. Принявший их в общение Константинопольский патриарх Варфоломей поставил условие киевской власти склонить в раскол часть епископата УПЦ. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.