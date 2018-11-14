СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП

Президент Украины Пётр Порошенко провёл закрытую встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщили СМИ.

Напомним, встреча была запланирована по инициативе украинского лидера, который настаивал на собрании епископов в "Украинском доме", но митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий настоял, чтобы встреча состоялась в Киево-Печерской лавре. В итоге, как сообщало Накануне.RU, Порошенко не явился на мероприятие, на котором представители УПЦ МП отказались присоединяться к автокефальной украинской церкви и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Как сообщает BBC Украина, встреча с как минимум тремя епископами УПЦ МП, в том числе митрополитом Переяслав-Хмельницким Александром (Драбинко), всё же состоялась в Украинском доме и проходила в закрытом режиме.

По словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, на мероприятии присутствовали иерархи "из числа тех, кто поддерживает объединение", и обсуждались различные вопросы, в том числе переговоры Порошенко с Вселенским патриархатом.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", — отметил эксперт, уточнив, что таковых иерархов намного больше, чем присутствовавших на встрече с главой государства.