11 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Киев планирует 22 ноября объединить раскольников, а Порошенко - уговорить епископат канонической УПЦ

Украинские СМИ распространили сведения о планах администрации президента Петра Порошенко относительно сроков создания "незалежной церкви" и получения для нее "автокефалии" от Константинопольского патриарха Варфоломея.
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"Объединительный собор" раскольников ("филаретовцев" и "автокефалов") планируется провести 22 ноября, а уже 13 декабря - получить для них "томос" от Варфоломея, который специально приедет в Киев и отслужит в переданном ему специальным законом Андреевском храме, пишет "Апостроф".

Обе даты выбраны не случайно. Вначале планировалось провести "собор" 21 ноября, так как считается, что в этот день начался "евромайдан" (на самом деле 21 ноября тогдашний президент Виктор Янукович только заявил об отсрочке подписания соглашения об ассоциации с ЕС). Также в этот день Церковь празднует Собор Архистратига Михаила, который является небесным покровителем Киева. А 13 декабря Церковь отмечает день памяти св. апостола Андрея, то есть в Андреевском храме будет престольный праздник. Кроме того, по преданию, именно апостол Андрей принес на земли будущей Руси христианство.

Сообщается, что уже 25 декабря "незалежная церковь" демонстративно будет отмечать Рождество Христово по григорианскому календарю, по которому живут на Фанаре.

Еще накануне в стане "автокефалов" выражали сомнение в том, что "объединительный собор" состоится в ноябре. Об этом заявил их представитель Афанасий Шкурупий на канале ZIK, отметив, что подготовительная комиссия не провела ни одного заседания.

"Объединительный собор - на основе чего?" - сказал Шкурупий.

Как сообщало Накануне.RU, на 13 ноября епископат канонической УПЦ собирают на встречу с Порошенко. Источник "Страны" в УПЦ подтверждает предположения, что Порошенко намерен уговорить часть иерархов УПЦ уйти в "незалежную церковь". Встреча организуется по инициативе Порошенко.

"Константинополь поставил жесткое условие. В "объединительном соборе" должны принять участие епископы УПЦ МП. И как можно больше. Порошенко и решает эту задачу. На этой встрече с епископатом УПЦ он попытается сделать так, чтобы при его поддержке епископы, готовые уйти из УПЦ, публично об этом заявили. Чтобы этим шагом они сожгли мосты за собой. И уже не могли потом отказаться от участия в "соборе", - сказал источник.

Также отмечается, что Порошенко хочет продвинуть на должность главы "незалежной церкви" своего ставленника - митрополита Винницкого и Барского Симеона из канонической УПЦ. Но чтобы его поддержали на "соборе", в нем должны участвовать много епископов канонической Церкви.

Глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов надеется, что затея Порошенко не удастся.

"Ситуация уже вышла за рамки канонов и здравого смысла. Весь этот процесс "автокефалии" - это одно сплошное беззаконие: и государственное и церковное. Пойдут ли священники УПЦ в это беззаконие? Хочется думать, что нет. Ведь когда рукополагают в архиереи, иерарх дает клятву перед Господом соблюдать церковную дисциплину, находиться в послушании, не поддерживать раскол", - сказал Анисимов.

Важной новостью стало то, что лидер раскола Михаила Денисенко-Филарет будто бы согласился не выдвигать свою кандидатуру на пост главы "незалежной церкви" в обмен на отражение в "томосе" его личной важной роли в ее создании, сообщают украинские "Вести". Видимо, с этой новостью Порошенко и будет склонять епископов канонической Церкви уйти из Московского Патриархата в раскол. Для УПЦ, РПЦ и России наступает момент истины.

Напомним, в начале сентября Варфоломей заявил, что является главным в православном мире и имеет привилегии для вмешательства в дела всех поместных церквей, в том числе на Украине. После этого он принял в общение всех украинских раскольников и объявил об отмене передачи в 1686 году Киевской митрополии Московскому Патриархату. Синод РПЦ заявил, что это решение не имеет никакой силы, так как устанавливаемый Вселенскими Соборами 30-летний срок давности для рассмотрения подобных вопросов истек еще при Петре I, а кроме того, тогдашняя территория Киевской митрополии занимает только около трети территории нынешней УПЦ, которая приняла свои размеры именно в составе РПЦ. Также РПЦ заявила, что легализацией раскола Константинопольский патриархат примкнул к нему и тоже стал раскольническим. Она разорвала общение с Фанаром, а позже этому решению последовала РПЦЗ. После этого множество епархий канонической УПЦ выразили верность Московскому Патриархату.

крестный ход в Киеве, УПЦ, верующие, Украина(2018)|Фото: канал "Интер"

Крестный ход канонической УПЦ

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Киев планирует 22 ноября объединить раскольников, а Порошенко - уговорить епископат канонической УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия



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