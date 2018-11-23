Советник Порошенко поедет на стамбульский Синод

Советник украинского президента и директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко примет участие в Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября, на котором предполагается утвердить дату "объединительного собора" раскольнических организаций Украины в "незалежную церковь". Там же могут выписать и "томос" для нее, который вручат позже в Киеве. Об этом заявил сам Петр Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета.

Ранее Порошенко не раз подчеркивал, что создание собственной "церкви" является вопросом государственной политики.

При этом с церковно-канонической точки зрения автокефалия для государства является абсурдом, поскольку государство не является объектом канонического права. Однако именно по этому пути пошел Константинопольский патриарх Варфоломей, который проигнорировал позицию канонической Церкви и объявил, что государство Украина имеет право на автокефалию, а Порошенко и Верховная рада выступают от его имени и поэтому нужно создать новую "церковь". Это противоречит православному вероучению о единственности Церкви.

Председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион отмечал, что на Фанаре выдадут политический документ, заказчиком которого является Порошенко. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация. Напомним, Собор епископов УПЦ 13 ноября принял решение о невозможности объединяться с нею.