СМИ: Установивший бомбу на машину военнослужащего в Петербурге покинул Россию

Установивший бомбу на машину военнослужащего в Санкт-Петербурге успел покинуть Россию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Телеканал уточняет, что личность преступника установлена.

Сегодня около 7 утра на Колпинском шоссе в Шушарах прогремел взрыв. В СК сообщили, что в результате подрыва автомобиля погиб военнослужащий. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Также сообщалось, что трагедия произошла в полукилометре от того места, где в конце августа произошел похожий взрыв. Тогда во время движения подорвали автомобиль военнослужащего, мужчина погиб.