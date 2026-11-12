В Тюменской области появилось предприятие по переработке масличных культур

В Упоровском округе Тюменской области открыто предприятие по переработке масличных культур. Оно стало частью потребительского кооператива "Зауралье".

Торжественная церемония открытия прошла сегодня, 12 ноября, в селе Суерка Упоровского округа. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов и глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков.

В проект вложили 50 млн руб., планируется создание шести рабочих мест. Новое предприятие будет перерабатывать рапс, выращенный местными производителями, непосредственно на территории округа, рассказал председатель кооператива "Зауралье" Леонид Корепанов. Это обеспечивает гарантированный канал сбыта для сельскохозяйственных предприятий, повышает добавленную стоимость сельхозпродукции и создает основу для дальнейшего развития перерабатывающей отрасли округа.

Значимым событием в рамках мероприятия стало подписание соглашений о поставке семян рапса между СПК "Зауралье" и ООО "Родина" и о реализации рапсового масла между СПК "Зауралье" и ООО "Заводоуковский маслозавод". Эти договоренности формируют полную производственную цепочку, от поставки сырья до реализации готовой продукции. Участники мероприятия ознакомились с технологией переработки масличных культур и обсудили вопросы развития кооперативных связей в АПК Тюменской области.

"Это предприятие – реальное вложение в будущее нашей территории: рабочие места, гарантированный сбыт для фермеров и новая точка роста для агропромышленного комплекса округа", – отметил Анатолий Игловиков, его слова приводит информационный центр правительства Тюменской области.