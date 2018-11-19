"Объединительный собор" украинских раскольников состоится в декабре

"Объединительный собор" украинских раскольников и примкнувших к ним епископов канонической УПЦ пройдет в декабре. Об этом говорится в сообщении на сайте Константинопольского патриархата.

На Фанаре заявили, что повторяют свое "священное решение" предоставить томос на автокефалию "православной церкви на Украине", которая будет создана в результате объединения раскольников.

Отметим, что никогда ранее в истории Церкви автокефалия не предоставлялась государству или раскольническим сообществам, что является грубым нарушением канонов. На Фанаре признали, что это решение продиктовано политическими мотивами.

Конкретная дата "собора" будет объявлена позже. Украинские СМИ сообщают, что он может состояться 9-10 декабря. Ранее планировалось провести его 21-22 ноября. Перенос может быть связана с попыткой склонить на свою сторону часть епископата канонической УПЦ, что требует Константинопольский патриарх Варфоломей. Так, епископов стали вызывать в СБУ.

Также в сети появился текст письма многолетнего лидера раскола Михаила Денисенко (бывшего митрополита Филарета), в котором он обязуется не выдвигать свою кандидатуру на посту главы создаваемой организации в обмен на закрепление за ним пожизненного титула "почетный патриарх" и председательствование на "синоде".

В письме содержится просьба к Варфоломею указать в уставе "незалежной церкви" особую роль Денисенко для ее создания и избрать ее главой самозваного "митрополита Епифания".

Как сообщало Накануне.RU, "незалежную церковь", скорее всего, возглавит архиепископ Телмисский Иов (Геча) - уроженец Канады, родившийся в семье украинских эмигрантов.