Севиль из Artik & Asti приедет в Екатеринбург на чемпионат России по паделу

Чемпионат России по паделу в Екатеринбурге откроет концерт певицы Севиль из группы Artik & Asti. Выступление, как и соревнования, пройдут 20 ноября на Падел-арене РМК.

Отметим, что чемпионат России по паделу впервые пройдет за пределами столицы, но станет самым масштабным за всю свою историю. Начиная с 16 ноября за первое место будут бороться 240 спортсменов со всей страны, а с 20 по 22 ноября пройдут самые насыщенные дни: помимо торжественного открытия и концерта зрителей ждут разнообразные активности, полуфинал и финал соревнований.

Генеральным партнером национального первенства выступила Академия падела РМК при поддержке Русской медной компании.

Напомним, что Севиль уже во второй раз исполнит свои песни на Падел-арене РМК - до этого певица участвовала в открытии третьего этапа Международной лиги от RCC. 20 ноября Севиль также празднует свой день рождения, который решила отметить с любителями падела и жителями Екатеринбурга.

Билеты на концерт можно будет получить бесплатно на Падел-арене с 16 по 19 ноября. Вход на турнир свободный во все дни, кроме 20 ноября.