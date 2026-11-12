12 Ноября 2026
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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Депутаты Думы Астраханской области на предстоящей сессии парламента рассмотрят проект регионального бюджета на 2027–2029 годы

В региональном парламенте под председательством Игоря Мартынова состоялось заседание Совета Думы Астраханской области. В ходе мероприятия была утверждена повестка ближайшего пленарного заседания, запланированного на 19 ноября 2026 года. В повестку включено более 20 вопросов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Депутатам, в частности, предстоит рассмотреть в первом чтении проект закона «О бюджете Астраханской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

В документе обозначены запланированные доходы областного бюджета на следующий год в объёме 76 109,2 млн рублей, расходы — 81 955,4 млн рублей. Дефицит бюджета, соответственно, 5 846,2 млн рублей.

На 2028 год доходы запланированы в объёме 78 809,3 млн рублей, расходы — 82 433,3 млн рублей, дефицит - 3 624,0 млн рублей.

На 2029 год прогнозируются доходы в объёме 76 699,4 млн рублей, расходы — 77 086,2 млн рублей. Дефицит — 386,8 млн рублей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в ходе заседания Совета Думы отметил, что главный финансовый документ региона предстоит рассмотреть в непростых условиях, но все социальные обязательства бюджетом должны быть обеспечены.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Депутатам предстоит внимательно изучить все параметры бюджета на предстоящий трёхлетний период, внести свои предложения по социально-экономическому развитию региона.

Кроме того, на предстоящем пленарном заседании депутатский корпус рассмотрит отчёты за 9 месяцев 2026 года об исполнении бюджета Астраханской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования региона. Также в повестку дня включены проекты законов «Об установлении на территории Астраханской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2027 год», «О внесении изменений в закон Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». Помимо этого депутатам предстоит утвердить на пятилетний срок составы коллегиальных органов при Думе Астраханской области — общественного совета и молодёжного парламента.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, региональный бюджет, дефицит


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