США и Европа придумали мирный план по Украине из четырёх пунктов

США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий четыре основных пункта.

Эти пункты привёл в беседе с The Washington Post (WP) американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Первый пункт касается восстановления Украины при участии Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. При этом Киеву необходимо представить смету расходов и гарантии правильного использования денег.

Второй пункт посвящён гарантиям безопасности. США и страны Старого света готовы помочь Украине в том случае, если Россия возобновит боевые действия. Решить это предлагается через создание механизма, похожего на пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.

Третий пункт – экономическая интеграция через энергетическое соглашение. Её могут наладить через экспорт российских нефти и газа в Европу по новому трубопроводу с разделением прибыли между Россией и Украиной. План предусматривает также восстановление доступа РФ к европейскому энергетическому рынку и обсуждение порядка и сроков отмены санкций.

Четвертый пункт предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта с сохранением контроля сторон над принадлежащими им территориями. Это самый сложный вопрос, поскольку власти России неоднократно указывали, что не согласны на заморозку боевых действий по ЛБС, и требовали вывода украинских войск с территории Донбасса.

При этом в Кремле не слышали о разработке такого плана.

"Нет. Не слышали. Мы видели сообщения в СМИ, но мы об этом ничего не слышали", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, кадры привела пресс-служба Кремля.