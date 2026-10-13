Власти ужесточат требования к олимпиадам школьников

Минобрнауки РФ намерено проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Проблемой олимпиад власти занялись в этом году, когда обнаружилось, что высокие баллы ЕГЭ не гарантируют поступления, так как огромное количество абитуриентов поступает вне конкурса как победители и призеры разных олимпиад. Минобрнауки сократило их число более чем на четверть (с 83 до 60), при этом право на приоритетное зачисление в вузы будут иметь только победители.

Советник президента РФ Елена Ямпольская ранее заявила, что нужно провести ревизию олимпиад и добиться их полной прозрачности.