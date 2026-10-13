В Геленджике начали замену опор освещения на набережной

В городе-курорте начались работы по замене опор освещения на набережной, сообщает пресс-служба администрации. Балюстрада - одна из главных достопримечательностей Геленджика, поэтому при обновлении освещения ставится задача сохранить её узнаваемый облик.

Глава города Алексей Богодистов сообщил: "Всего заменим 133 опоры. Сейчас подрядчик ведет работы на участке от Лермонтовской площади до улицы Курзальной. Работники устанавливают оцинкованные опоры с дополнительным защитным покрытием. Оно помогает защитить металл от коррозии в условиях влажного морского воздуха. Ремонт не ограничивается заменой самих опор. Одновременно обновляем электропроводку, а для защиты соединений от влаги используем водонепроницаемые распределительные коробки".

Все работы будут завершены до 25 ноября.