Геленджик станет площадкой проведения V Российского винодельческого форума

С 21 по 23 октября Винный город «Белый мыс» станет площадкой одного из главных отраслевых событий страны, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Геленджик на три дня превратится в центр профессионального диалога о будущем винной индустрии, ценности российского вина, его происхождении и качестве, развитии рынка, отраслевой науки, винного туризма и культуры потребления.

Площадка объединит винных профессионалов всех уровней: виноделов, производителей, экспертов, инвесторов. Форум объединит ведущих представителей отрасли, задаст вектор развития и откроет новые возможности для сотрудничества.

Программа предусматривает знакомство с виноделием на практике, экскурсии в музее имени Льва Голицына, мастер-классы, дегустации. В рамках форума будут награждены победители Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России.