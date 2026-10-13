Из-за нехватки серы в мире могут подорожать продукты

Мировые цены на еду могут вырасти - все из‑за дефицита промышленной серы. Об этом написали "Известия" со ссылкой на газету Financial Times (FT). Нехватка сырья уже заставляет компании снижать объемы выпуска удобрений.

Причина проблемы - сбои в судоходстве через Ормузский пролив. Сера появляется как побочный продукт в нефтегазовой отрасли, а потом из нее делают серную кислоту. Она нужна, чтобы выпускать фосфатные удобрения и добывать медь.

До обострения ситуации с Ираном через Ормузский пролив перевозили примерно половину всей мировой серы. Из‑за проблем с логистикой цена на сырье подскочила почти до 1000 долларов за тонну - раньше она была всего 100-200 долларов.

Сейчас компании борются за доступ к сере. Особенно активно действуют предприятия горнодобывающей отрасли: из‑за высоких цен на металлы они могут платить за сырье больше, чем производители удобрений.

Главный экономист американской компании Mosaic Энди Юнг объяснил, что переложить дополнительные расходы на фермеров не получится - у них и так мало денег. Поэтому производителям удобрений приходится сокращать выпуск.

По словам эксперта, это скажется на урожайности. Юнг прогнозирует, что со временем мировые урожаи заметно снизятся, а следом начнут расти цены на продукты.