21 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

Активистке, выступающей против мусорного полигона в Сысерти, установили надгробный крест около дома

Активистке из Сысертского городского округа, выступающей против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" снова поступают угрозы. Сколоченный крест с траурной лентой и ее фото появился в 100 м. от дома общественницы аккурат в день победы уральцев в суде Санкт-Петербурга.

Напомним, что в суде речь шла об оспаривании решения Свердловского областного суда, который постановил исключить из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проект полигона. Лица, заинтересованные строительстве, как его называют свердловские власти, "эко-кластера", выступили против и обратились в апелляционный суд, однако и в Санкт-Петербурге поддержали позицию жителей Сысертского городского округа.

Сегодня в инициативной группе активистов сообщили, что угрозы им продолжают поступать. В связи с этим общественница уже написала заявления: в СКР РФ и области, следственный отдел по городу Сысерть, а также в МО МВД России "Сысертский". Она заявила, что воспринимает действия неизвестных как реальную угрозу ее здоровью и жизни.

Заявление в полицию на угрозы от активистки, выступающей против строительства мусорного полигона "Екатеринбург-Юг"(2024)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

"В связи с моей общественной деятельностью против строительства мусорного полигона в Сысертском районе мне поступали сначала телефонные звонки, сейчас я получила предостережение о своей смерти в виде креста с моим изображением и подписанной черной надгробной лентой, новой, на ней надпись "светлая память". Это сделанный специально крест, на нем моя фотография, которую распечатали. Считаю это как намерение со мной расправится насильственной смертью, уверена что меня хотят убить. Я являюсь активным участником движения против мусорного полигона в Сысертском районе. Наша деятельность очень не нравится и тормозит планы по строительству. Мои данные: адрес и фотографии, есть в информационном доступе", - написала активистка в заявлении.

Надгробный крест — угроза активистке, выступающей против строительства мусорного полигона "Екатеринбург-Юг"(2024)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

Она также добавила, что с ней проживает ее 88-летняя мать, за жизнь которой она тоже опасается. Несмотря на это, свою активную деятельность она прекращать не собирается.

"Я иду не за свое, а вместе со всеми отстаиваю свои земли и право жить на них. И находятся такие люди, которые пытаются нам угрожать. Мы не боимся, мы найдем этих людей!" - добавила общественница.

Напомним, жители Сысертского района уже рассказывали о поступающих им угрозах с неизвестного номера. Незнакомец, изображая кавказский акцент, обещает убить активистов и их семьи, если те не откажутся от своих слов против мусорного полигона. Несмотря на это, полиция игнорировала заявления граждан, в связи с чем в дело пришлось вмешаться Госдуме.

Теги: Сысерть, полигон Екатеринбург-Юг, угрозы, активистка, надгробный крест


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