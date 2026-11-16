FT: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет без согласованной повестки

Россия, США и Китай решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. О подготовке переговоров сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

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Трехсторонняя встреча запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. По данным издания, Пекин изначально скептически относился к трехстороннему формату, но согласился на него после переговоров с Москвой и Вашингтоном.

Согласно источникам, Трамп намерен поднять вопрос контроля над ядерным оружием, стремясь начать процесс обсуждения, а не заключить готовое соглашение. Как сообщает Bloomberg, в повестку также включен Иран. Эксперты считают маловероятным детальное обсуждение украинского урегулирования, так как Китай не стремится напрямую участвовать в этом процессе.

При этом встреча Путина и Трампа может вызвать обеспокоенность на Западе и в Киеве. Bloomberg пишет, что это даст России возможность влиять на условия мирного соглашения без участия Украины. По мнению экс-посла США по вопросам АТЭС Курта Тонга, поездка Трампа также направлена на демонстрацию его международного авторитета. Стороны могут обсудить использование ИИ в системах командования и управления ядерными силами, а также его применение в критически важных системах вооружений. Белый дом сообщал, что это будет "историческая встреча".