В Азове из-за атаки беспилотников загорелись четыре производственных объекта

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на регион.

В Азове трое мужчин получили ранения. Они госпитализированы. Всего в этом городе загорелись четыре производственных объекта.

В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения обломков БПЛА повреждены три частных дома. Произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нет.

В целом, беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах, написал Слюсарь в своём telegram-канале.