В ДНР хотят передать государству ГОФ "Красная Звезда", которое связывали с Януковичем

Власти захотели взыскать в пользу государства имущество групповой обогатительной фабрики (ГОФ) "Красная Звезда". Ранее предприятие связывали со структурами Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича.

Иск подал прокурор ДНР. Речь в нём идёт о зданиях площадью около 3 тыс. кв. м, гидротехнических сооружениях (210 тыс. кв. м) и оборудовании, включая краны, машины для дробления, двигатели, электрические печи и т. д.

Перечень имущества занимает 15 страниц. Предварительное заседание по делу назначено на 4 декабря, пишет "Ъ".