МИД Австрии: Европу посадили за "детский стол" на переговорах

На переговорах по Украине в Абу-Даби Европа оказалась в стороне от основного процесса, ее фактически посадили за "детский стол". Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Она считает, что необходимо предоставить европейской переговорной команде четкий мандат, но пока этого нет, зато разногласий хоть отбавляй. При единстве в вопросах санкций ЕС не проявляет готовности к ведению диалога. В связи с этим Австрия предлагает разделить повестку на четыре направления: политику, безопасность, гуманитарные вопросы и экономику. Предложения по каждому пункту (включая механизмы наблюдения за прекращением огня через ОБСЕ) будут представлены на заседании глав МИД ЕС 16 ноября.

Майнль-Райзингер также подчеркнула, что Европа готова обсуждать интересы России в сфере безопасности, но не позволит диктовать условия для Старого Света. В чем тогда готовность учесть интересы России, неясно. В Кремле отмечают, что вся система безопасности в Европе нуждается в изменении.

На данный момент европейская команда, согласованная лидерами ЕС 13 ноября в Дублине, включает представителей Германии, Франции, Ббритании, Италии, Польши, Еврокомиссии и Евросовета. Участие пяти стран обусловлено их весом, однако Майнль-Райзингер настаивает на необходимости общего мандата, чтобы обеспечить представительство всего ЕС.