16 Ноября 2026
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Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

В Екатеринбурге обсудили формирование новой культуры трудовой деятельности

На пленарном заседании форума "Научная организация труда 2.0" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" эксперты обсудили формирование новой культуры трудовой деятельности, опирающейся на российские ценности.

Директор по персоналу уральского строительного холдинга "Атом" Галина Хабарова представила доклад "Ген созидателя: как воспитать будущих строителей города". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, ключевой фокус выступления был сделан на том, что выстроенный в холдинге непрерывный карьерный трек не ограничивается обучением навыкам – его фундаментом выступает ценностная ориентация молодежи.

(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Преемственность – базовая корпоративная ценность нашего холдинга. Мы стараемся привить детям идеи созидания и ответственности, патриотизм и желание трудиться на благо родного края. Работая с молодежью, мы говорим не только о задачах, но и о смысле труда строителей, чтобы ребята шли в профессию осознанно", - отметила Галина Хабарова.

Погружение в культуру созидания начинаются со школьной скамьи и ведется сразу в нескольких направлениях. Школьники и студенты посещают объекты "Атома" в рамках профориентационных экскурсий, участвуют в кейс-чемпионатах, а также спортивных и культурных корпоративных мероприятиях холдинга. Так, сборная Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) не первый год принимает участие в корпоративной спартакиаде "Атома". Ребята знакомятся с будущими наставниками в неформальной обстановке, проникаются атмосферой коллектива.

(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Благодаря проекту "Строительные классы" в 2026 году восьмиклассники из четырех школ получают на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) свою первую профессию плиточник. В системе среднего и высшего профессионального образования "Атом" с 2023 года выступает опорным работодателем федерального проекта "Профессионалитет", а также открывает фирменные аудитории в УрФУ, УКТП и Березовском колледже "Профи", которые транслируют не только актуальные технологии опорного работодателя, но также его историю и корпоративную культуру.

"Синергия профессионального и ценностного подходов дает измеримый результат: 50% выпускников строительных классов поступают в профильный колледж, доля молодежи до 25 лет в общем приеме в холдинг составляет 25%, а каждый пятый принятый выпускник, прошедший трек "Школа – колледж – предприятие", нацелен активно участвовать в корпоративной жизни", - отметила Галина Хабарова.

Теги: Атом, культура, Екатеринбург


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