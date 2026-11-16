16 Ноября 2026
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Спорт За рубежом
Фото: Накануне.RU

Мирра Андреева взяла титул на Итоговом турнире WTA - первая из россиянок за 22 года

Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде - она стала первой российской теннисисткой с таким достижением за последние 22 года. В решающем матче Андреева обыграла украинку Элину Свитолину и забрала главный трофей турнира.

До Андреевой этот титул из россиянок брала только Мария Шарапова - в 2004 году. При этом российские теннисистки не раз доходили до финала: Шарапова выходила в решающий матч еще дважды (в 2007 и 2012 годах), а в 2008 году в финал пробилась Вера Звонарева.

В парном разряде россиянки тоже регулярно добивались высоких результатов. В 2002 году титул выиграли Елена Дементьева и Жанетта Гусарова из Словакии, в 2004‑м - Надежда Петрова с американкой Меган Шонесси, в 2023‑м - Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд. Несколько раз побеждали одни и те же дуэты: Анна Курникова вместе со швейцаркой Мартиной Хингис брали титул в 1999 и 2000 годах, а Вероника Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс - в 2022 и 2025 годах. Дважды лучшими становились чисто российские пары: в 2012 году - Надежда Петрова и Мария Кириленко, в 2016‑м - Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Турнир проводят на хардовом покрытии. В 2026 году призовой фонд составил 10 млн долларов. В соревнованиях участвуют восемь теннисисток - в список попадают спортсменки с наибольшим числом очков по итогам сезона.

Ранее Норвегия запретила въезд российским и белорусским спортсменам и их персоналу на любые соревнования - меры реализуют через иммиграционное управление и полицию, власти связывают российский спорт с государственными структурами и считают его неотделимым от СВО.

Теги: спорт, WTA, титул


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