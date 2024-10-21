Абхазия направила в Курскую область 30-тонный гуманитарный груз

Из Абхазии в Курскую область отправлен крупный гуманитарный груз. В нем – продукты питания, вода и предметы личной гигиены.

"Ранее было объявлено об открытии специального счета, куда граждане могли перечислять средства в помощь жителям Курской области. Куплены нескоропортящиеся продукты – крупы, консервы, бутилированная вода и предметы личной гигиены. В целом, в Курскую область везем более 30 т груза", - сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

За прошедшие три месяца россиян больше всего беспокоили боевые действия в Курской области и "замедление" YouTube. Больше всего россияне переживают из-за наступления украинских военнослужащих в Курской области. Тревогу вызывают и боевые действия их последствия — эвакуация местных жителей и разрушения инфраструктуры. На втором месте в списке – замедления видеохостинга YouTube.