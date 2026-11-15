СК возбудил дело об угрозе захвата самолета в Волгограде

Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе захвата самолета пассажиром в аэропорту Волгограда.

Как сообщили Накануне.RU в Западном МСУТ СК России, 42-летний мужчина на борту самолета, готовившегося к вылету по маршруту "Волгоград – Москва" в международном аэропорту Волгограда, неоднократно высказывал намерение захватить воздушное судно.

Дело возбуждено по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в полиции рассказали некоторые подробности инцидента. Мужчина, угрожавший захватить самолет, был задержан.