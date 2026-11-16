Бизнесмену из Нижнего Тагила запретили оказывать ритуальные услуги в многоквартирном доме

В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома подали в суд на местного бизнесмена, решившего разместить в их доме бюро ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все началось с жалобы местной жительницы на магазин ритуальных услуг, расположенный на первом этаже здания на ул. Орджоникидзе. Проверка показала, что в помещении принимали заказы на организацию похорон, захоронение и кремацию, а также демонстрировали и продавали ритуальные товары: траурные венки, ленты, гробы, кресты и церковно-ритуальные принадлежности. Такое "соседство" жильцов не устраивало, в то время как предприниматель выступил против иска, заявив, что уже убрал из торгового зала все товары, и теперь в помещении фактически работает только менеджер, который лишь принимает заказы и выдает документы клиентам.

Однако суд установил, что размещение в многоквартирном доме не только магазина, но и пункта приема заказов ритуальной службы противоречит действующим строительным правилам. Кроме того, подобный бизнес оказывает негативное психологическое воздействие на жильцов и посетителей, неблагоприятно влияет на условия проживания и нарушает право граждан на благоприятную среду обитания.

Конфликт между жильцами и предпринимателем продолжался с декабря 2025 года, а обращения граждан в различные инстанции не привели к разрешению ситуации.

Суд удовлетворил иск и признал деятельность предпринимателя незаконной, запретив ему оказывать ритуальные услуги в многоквартирном доме. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.