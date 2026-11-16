16 Ноября 2026
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Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

56 гуманитарный конвой отправил Южный Урал в зону СВО и приграничные регионы

Накануне уже 56 гуманитарный конвой гуманитарным грузом, собранным Челябинским региональным отделением партии «Единая Россия», был отправлен в зону СВО и приграничные территории. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Формирование этого гуманитарного груза шло с учетом приближающихся холодов. Южноуральцы отправили автомобили и автоприцепы, емкости для ГСМ, дизель-генераторы, отопители и электротехнику, средства связи и инструменты. В составе груза также стройматериалы, оборудование для ремонта, продукты питания, бытовые товары, предметы первой необходимости, медикаменты, теплую одежду.

«Все, что требовалось, собрано нашими местными партийными отделениями. На самом деле, это командная работа, в ней принимает участие большой круг единомышленников – бизнесмены, добровольцы, неравнодушные граждане, которые каждый день занимаются сбором грузов. Эта помощь необходима, и мы продолжим ее оказывать», – отметил Алексей Текслер.

Общий вес груза составил 125 тонн. Гуманитарный конвой отправился в зону СВО для передачи военнослужащим шести подразделений, включая 90-ю танковую дивизию, а также жителям присоединенных территорий.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Очередная отправка приурочена к 25-летию со дня основания «Единой России». Губернатор подчеркнул, что все эти годы партия поддерживает курс Президента России Владимира Путина, выполняет поставленные им задачи и поручения.

Руководитель фракции «Единая Россия» Красноармейского муниципального округа Владимир Патрушев рассказал журналистам о масштабе подготовки гуманитарного конвоя и о том, как складывался список грузов.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Это такой масштаб, мы достигли его благодаря работе огромной команды, объединившей несколько территорий: вложились несколько муниципальных районов, много волонтеров работало над этим. И эта работа ведется системно, без остановок, в течение всего ведения специальной военной операции»,— отметил Владимир Патрушев.

Значимость межмуниципального взаимодействия в сборе и формировании гуманитарной помощи отметил в беседе с челябинскими журналистами и председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

«Особенно важно, что помощь формируется не в одном муниципалитете, а усилиями сразу нескольких округов. Это показывает зрелость волонтерского движения и высокий уровень координации между территориями. Такие проекты становятся примерами того, как системно и ответственно можно подходить к поддержке наших бойцов и жителей подшефных территорий», - сказал спикер регионального парламента.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Отметим, что с начала специальной военной операции Челябинская область помогла более чем 60 воинским подразделениям Минобороны РФ, передала почти 5 тысяч единиц специального и технического оборудования.

Регион обеспечивает необходимой техникой, оборудованием и бойцов территориального отряда БАРС. Помогает окружному военному госпиталю и Челябинскому высшему танковому училищу, где вновь обучают курсантов.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за участие в гуманитарных миссиях и помощь участникам СВО.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Сегодня здесь находятся главные организаторы, но за вами большая сеть добровольцев, руководителей предприятий, тех, кто каждый день думает о ребятах и делает все необходимое, оказывая практическую помощь. Отдельное спасибо за оказание помощи нашим подшефным территориям. Они, находясь в прифронтовой зоне, каждый день испытывают на себе коварство врага. И, конечно, работа пунктов временного размещения, куда приходят люди, тоже необходима. За это огромное вам спасибо!», - сказал глава Южного Урала.

Теги: помощь сво, гуманитарный конвой, алексей текслер, волонтеры


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