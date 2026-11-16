Американский баскетболист "Уралмаша" назвал Россию вторым домом

Американский центровой баскетбольного клуба "Уралмаш" Октавиус Эллис поделился впечатлениями от жизни в России.

"Думаю, вполне могу назвать Россию моим вторым домом, ведь за всю карьеру это одно из тех мест, где я провел больше всего времени, играя за границей. Я провел в Греции примерно столько же времени, сколько и в России. Так что можно сказать, что и Греция, и Россия – мой второй дом", - сказал Эллис изданию "Чемпионат".

Напомним, в октябре трое баскетболистов "Уралмаша" вошли в расширенный список сборной России.