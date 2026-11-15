Кравцов: нейросеть появится в дополнение к традиционной системе образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о создании нейросети, которую разрабатывают для системы образования.

По его словам, такая нейросеть появится в дополнение к традиционной системе образования и к работе учителя – так, чтобы повышалось качество обучения и образования школьников и развивались единое образовательное пространство и система воспитательной работы.

"Необходимо соблюсти баланс в этой большой и очень нужной работе. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, получал качественное образование и смог раскрыть свои таланты. Еще одним важным направлением является повышение квалификации педагогов по программе "Искусственный интеллект в работе учителя", к ней присоединились уже более 250 тысяч педагогов", - цитирует Кравцова пресс-служба Правительства РФ.

Министр уточнил, что работа над созданием нейросети ведется при участии Минцифры, а также профильных разработчиков и педагогов.

Ранее стало известно, что в России появится первая суверенная нейросеть в образовании. Сообщалось, что ее могут представить уже до конца учебного года.