"Зенит" разгромил турецкий "Трабзонспор" в товарищеском матче в Петербурге

Петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над турецким "Трабзонспором" в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Газпром Арена" и завершилась триумфом хозяев поля со счетом 3:0.

В составе "Зенита" голы забили Фелипе Аугусто и Александр Соболев. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок турецкой команды Ахмет Гюрен.

В данный момент "Зенит" занимает первое место в таблице Российской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда Сергея Семака сыграет в Казани с местным "Рубином".