Приговор экс-генералу Попову обжалован в Верховном суде

Верховный суд России получил жалобу на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову, осужденному на пять лет по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение поступило 10 ноября. Согласно документам, обжалуется решение Тамбовского гарнизонного военного суда. Дата рассмотрения пока не назначена.

В июне кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор Попову. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что решение планируется обжаловать в Верховном суде.

В апреле прошлого года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Он был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вину не признал.

В 2024 году почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему. Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. А группа военнослужащих опровергла доводы следствия о кражах металлоконструкций.