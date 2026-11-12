12 Ноября 2026
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства и утвердил состав оргкомитета по подготовке к 700-летию Ипатьевского монастыря

Стал известен состав оргкомитета, в задачи которого входит подготовка к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря.

(2026)|Фото: adm44.ru

В составе оргкомитета: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, митрополит Воскресенский Григорий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, заместители министров и руководители департаментов ведущих министерств, ректоры ведущих вузов страны, представители общественных организаций. Костромскую область в оргкомитете представит губернатор Сергей Ситников, а также митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Как известно, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь является одной из древнейших обителей России, чья история неразрывно связана с историей России. Именно сюда в 1613 году пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало трёхсотлетнему правлению династии последних русских царей. Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери первый царь из фамилии Романовых был благословлен на царство.

Напомним, поддержка празднования значимой даты была получена губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий Указ глава государства подписал 4 августа этого года.

(2026)|Фото: adm44.ru (2026)|Фото: adm44.ru

(2026)|Фото: adm44.ru

На данный момент в Костромской области уже ведётся активная работа по подготовке к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. Также на территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты.

В Костромской области создан организационный комитет регионального уровня. Определены рабочие группы и их руководители по направлениям. Запланированы реставрационные и ремонтные работы в монастыре, благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, широкая историко-краеведческая, научная и просветительская работа, а также культурные мероприятия, издательские и выставочные проекты.

Теги: сергей ситников, ипатьевский монастырь, состав оргкомитета, мишустин


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