В России признана экстремисткой и запрещена организация "Жёлтая Лента"*

Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Громадська органiзацiя "Жовта Стрiчка""* (ГО "Жовта Стрiчка"*, "Общественная организация "Жёлтая Лента""*). Его запретили в Российской Федерации.

Организацию курируют украинские спецслужбы и поддерживают деньгами недружественные России страны. Сообщество посягает на территориальную целостность РФ, угрожает основам конституционного строя, ведёт к нарушению прав и свобод граждан, вредит личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер.

Верховный Суд России, изучив представленные материалы, признал объединение экстремистским и запретил его деятельность на территории России, сообщает пресс-служба инстанции.

* Запрещённая в России экстремистская организация