На Ямале умер бывший вице-губернатор региона Ишмаев

Умер бывший замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ишмаев.

Ему было 70 лет. Прощание идёт сегодня с 14 до 15 часов в ритуальном зале Салехарда.

Ишмаев родился 28 мая 1956 г. в Асбесте (Свердловская область). Получил профессию горного инженера-геофизика в Тюменском индустриальном институте. С Ямалом его профессиональная судьба была связана с 1994 г. Он возглавил комитет по управлению государственным имуществом автономного округа, был заместителем губернатора Ямала. Курировал управление государственной собственностью и земельными ресурсами, а также развитие имущественных отношений региона, сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Ямала.