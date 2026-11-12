В Брянске БПЛА попал в многоэтажный дом

Украинский беспилотник минувшей ночью врезался в многоэтажный дом в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в городской администрации, БПЛА не взорвался, пострадавших нет. Предварительно, поврежден балкон на 9 этаже. С утра на месте падения беспилотника работает комиссия, которая оценит причиненный ущерб.

Отмечается, что жильцам поврежденного дома будет оказана вся положенная помощь.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки над регионом уничтожено 47 БПЛА.