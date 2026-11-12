Мэр Тбилиси счёл антироссийские санкции губительными для Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о введении Грузией антироссийских санкций.

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В интервью телеканалу "Имеди" политик заявил, что введение санкций против России было бы губительно для Грузии, разрушительно для её экономики и населения. Политик задался вопросом, почему западные страны требуют от Грузии пойти на шаг, который нанесет ей серьезный урон, но при этом заявляют о своем дружественном отношении к республике, пишет РИА Новости.

В конце зимы 2026 г. в Грузии сочли "историческим" решение не вводить в 2022 г. санкции против России. Высказался премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - сказал тогда Кобахидзе.