Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы "уходили под землю", а не релоцировались

Размещение центров обработки данных (ЦОД) предпочтительнее на территории России, а не за границей, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались", - цитирует Шадаева "Интерфакс".

В октябре удары беспилотников по дата-центрам "Яндекса" в Сасове, Калуге и Владимире привели к каскадным сбоям различных сервисов по всей стране. Шадаев назвал произошедшее беспрецедентной атакой и сообщил, что Минцифры вместе с Минобороны прорабатывает вопрос прикрытия этих объектов.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" работает над созданием заглубленных ("подземных") ЦОД: их уровень защиты от внешних угроз будет выше, чем у тех, что расположены на поверхности.