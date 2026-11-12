Рустам Галямов остался недоволен уборкой Кировского района

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов остался недоволен после очередного рабочего инспекционного объезда. В этот раз он посетил Кировский район, чтобы лично оценить состояние территории перед завтрашним приемом граждан.

По его словам, замечания по уборке остались теми же, что и в других районах: неубранный мусор, складирование шин на контейнерных площадках, грязь на дорогах. Но особое внимание привлекло состояние Шарташского лесопарка.

"Не порадовало и содержание Шартаршского лесопарка, состояние территории требует вмешательства. Переговорю с областными коллегами, чтобы совместно принять необходимые меры по приведению территории в порядок", - отметил Галямов в своих соцсетях.

Местные жители также обратили внимание врио мэра на нехватку остановочных комплексов. По их словам, часть демонтировали вместе с киосками, так как они составляли единую конструкцию, однако замену так и не поставили. Рустам Галямов пообещал разобраться в ситуации.

"Проблема наболевшая, ситуацию нужно менять. Уже завтра на приеме граждан предметно обсудим и этот вопрос. Предварительно дал поручение "поднять" все планы по оборудованию новых остановок. Детально разберемся в причинах задержки и обеспечим территории современными, комфортными комплексами", - пообещал врио главы города.

Напомним, что ранее Рустам Галямов также остался недоволен содержанием Орджоникидзевского и Чкаловского районов.