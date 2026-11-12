Была пьяна и хотела порадовать мужа. Екатеринбурженку обвиняют в краже духов в аэропорту "Кольцово"

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в краже дорогостоящего парфюма из торгового павильона в аэропорту "Кольцово". Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, 42-летняя свердловчанка хотела порадовать мужа-вахтовика.

Инцидент произошел 2 октября текущего года. По камерам видеонаблюдения удалось отследить, кто именно украл парфюм за 15 тыс. рублей. Затем правоохранители изучили списки авиапассажиров и установили личность подозреваемой, которая на тот момент уже находилась в Нягани. Выяснилось, что обратно в Екатеринбург пассажирка возвращается 21 октября - тогда ее и задержали, доставив в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Полицейским екатеринбурженка рассказала, что на момент кражи была пьяна и направлялась в Нягань к мужу-вахтовику. Увидев любимые духи, женщина решила приехать к супругу во всеоружии и украла парфюм. Похищенные духи полицейские изъяли.

В отношении ранее не имевшей проблем с законом свердловчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.