Сенатор призвал к соглашению о ценах на топливо во всех регионах

Соглашения о стабилизации цен на топливо доказали свою эффективность в сдерживании его розничной стоимости, заявил зампред Комитета СФ по экономической политике Иван Евстифеев. По данным ФАС, такие договоры с независимыми АЗС уже действуют в 44 регионах.

Механизм позволяет фиксировать предельные надбавки, предотвращать дефицит и снижать административную нагрузку на регионы. По словам сенатора, практику необходимо распространить на всю страну, чтобы избежать "ценовых оазисов" и локальных диспропорций. Соглашения будут работать как превентивная мера, снижая число нарушений и необходимость карательных санкций со стороны ФАС. При этом Евстифеев подчеркнул, что административные инструменты должны дополнять, а не подменять рыночные механизмы.

Вице-премьер Александр Новак недавно заявил, что власти принимают необходимые меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.