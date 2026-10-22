Словакия возобновляет работу межправительственной комиссии с Россией

Словакия возобновляет работу межправительственной комиссии с Россией, прерванную в феврале 2022 года. Первое заседание пройдет в Москве 26 октября.

По словам главы МИД страны Юрая Бланара, стороны обсудят энергетическое сотрудничество, включая поставки нефти, газа и ядерного топлива. Также в повестке — вопросы сельского хозяйства, культуры, туризма и участия российских спортсменов в соревнованиях.

Братислава настаивает на сохранении транзита нефти по "Дружбе" и поставок ядерного топлива, выступая против отказа ЕС от российского газа. Бланар подчеркнул, что страна открыта к прагматичному сотрудничеству со всеми государствами.

Разблокирование работы межправительственной комиссии может быть связано с тем, что по плану ЕС Словакия должна прекратить закупки российского газа к концу 2027 года. В МИД страны отмечают, что хотели бы более гибкой политики. Братислава не согласна с курсом на отказ от российского газа. В апреле 2026 года премьер-министр Роберт Фицо говорил, что страна может подать иск в Суд ЕС, чтобы оспорить регламент о поэтапном запрете импорта. Параллельно Братислава ведет переговоры с Еврокомиссией, чтобы добиться переходного периода и продолжить импорт газа.