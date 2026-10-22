Бабушкам и дедушкам надо не доступ к электронному дневнику давать, а отпускать на пенсию - Пожигайло

Нужно привлекать бабушек и дедушек к помощи в учебе внуков, а не просто давать им доступ к электронным дневникам. Так инициативу Мипросвещения РФ прокомментировал зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

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На днях ведомство предложило дать доступ бабушкам и дедушкам к электронным дневникам внуков с согласия их родителей. Но это не решает никаких проблем. Основная проблема - перегруженность школьников, "дети приходят после уроков и колоссальной нагрузки и не видят жизни". Родители же тоже работают. Поэтому нужно вовлекать в учебный процесс именно бабушек и дедушек, у которых есть время. Но для этого нужен более ранний выход на пенсию, уверен эксперт.

Сам электронный дневник вызывает многие нарекания. Он может быть недоступен из-за проблем с интернетом. Родители часто говорят, что система "зависает". Также требуется привязка к "Госуслугам". Возражение принципиального характера: у детей забрали личный дневник, который приучает к самодисципилине и ответственности, и заменили частным цифровым сервисом, который можно только посмотреть. Также отмечается, что задания в нем зачастую появляются поздно вечером.