Литва запросила у ЕС первый транш на укрепление обороны

Литва подала в Европейскую комиссию заявку на 1,06 миллиарда евро по программе военного кредитования SAFE (Security Action for Europe). В Минфине республики пояснили, что деньги пойдут на покупку боевых систем и другого оборудования - это поможет усилить возможности армии.

Всего Литве в рамках SAFE одобрили кредит на 6,375 миллиарда евро. Деньги будут выдавать частями: каждый транш привяжут к конкретным этапам - например, к итогам тендеров, подписанию контрактов, авансам производителям и поставкам техники. В министерстве отметили, что такой подход позволяет четко контролировать траты и следить за тем, как подрядчики выполняют обязательства.

Министр финансов Тауримас Валис назвал подачу заявки важным шагом для укрепления обороны страны.

По данным издания LTR, средства планируют направить на создание дивизии сухопутных войск, закупку боеприпасов и военной техники, а также на развертывание "Балтийской линии обороны".

Программу SAFE Евросоюз утвердил в мае 2025 года. На нее выделили 150 миллиардов евро - эти деньги нужны, чтобы страны активнее закупали вооружение вместе и делали свои армии более совместимыми. SAFE - часть большого плана Еврокомиссии ReArm Europe объемом 800 миллиардов евро: его цель - перевооружить европейские страны и укрепить общую безопасность.

Ранее парламент Литвы решил ужесточить санкции против России и Белоруссии: депутаты 97 голосами "за" (при четырех воздержавшихся, без голосов "против") поддержали рассмотрение новых мер - они запрещают гражданам РФ и Белоруссии покупать недвижимость возле стратегических и военных объектов, а тем россиянам и белорусам, кто не подписал на въезде декларацию с осуждением действий России на Украине.