Свердловская область дополнительно направила миллиард на закупку льготных лекарств

Свердловская область дополнительно направила один миллиард рублей из бюджета региона на закупку льготных лекарственных препаратов. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Как пояснила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (на фото), деньги удалось выделить благодаря экономии бюджетных средств.

"Благодаря эффективному расходованию средств достигнута внутренняя экономия бюджета, и нам удалось начать дополнительно закупку ряда препаратов на один миллиард рублей за счет региональной казны. Эти финансы направлены на обеспечение пациентов необходимыми лекарствами, чтобы люди могли продолжать назначенное врачом лечение", - отметила Савинова.

По данным департамента, за девять месяцев 2026 года лекарства по льготным рецептам получили 373 тысячи жителей Среднего Урала. С января по сентябрь свердловчанам выдали льготные препараты на общую сумму 16,3 миллиарда рублей с учетом централизованных поставок.

В Свердловской области действуют 11 программ льготного лекарственного обеспечения. Семь из них финансируются из федерального бюджета, четыре – из областного. Право на получение льготных препаратов имеют около 12% жителей региона.