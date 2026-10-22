В России операторов связи обяжут обеспечить связью небольшие поселения

В России операторов связи обяжут обеспечить базовыми станциями не менее 90% территории населённых пунктов с населением от 1 тыс. человек.

Сейчас операторы могут выполнять такие требования формально. Для этого достаточно просто оказывать услуги связи. Новые правила заработают совсем скоро, с 2027 г.

Кроме того, уже с сентября будущего года общее покрытие сетей LTE (4G) федеральных автодорог должно вырасти на 5% – до 85%, а количество федеральных трасс, на которых оно есть, – с 4 до 12, пишет "Ъ".