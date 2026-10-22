В Москве раскрыта схема мошенничества с "Пушкинской картой"

Жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества с "Пушкинской картой". Её целью являются молодые люди.

Злоумышленники находят подростков и молодых людей в соцсетях и мессенджерах и начинают общаться с ними. Новые знакомые обещают им быстрое и легкое получение наличных с карты. Завладев данными "Пушкинской карты" и кодом из СМС, преступники похищают все деньги и бесследно исчезают.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентины Шилиной, эта схема — пример социальной инженерии: мошенники не взламывают карту, а обманом убеждают её держателя отдать сведения. Они играют на естественном желании подростка получить живые деньги здесь и сейчас. Вернуть деньги практически невозможно. Следы уничтожают в течение нескольких минут, пишет портал мэра и правительства Москвы.